Депутаты горсовета одобрили изменения архитектурного облика сквера Ермолова Вместе с ним преобразятся скверы Маяковского и Лескова, а также вход на Ленинский мост.





Над эскизом нового проекта работали около пяти месяцев. Были привлечены архитекторы, которые создавали проект сквера ещё 20 лет назад. Учтён ряд замечаний. Транспортная развязка останется без изменений, движение по переулку Воскресенскому будет осуществляться в обе стороны, не изменится движение трамваев, 37 деревьев, растущих на территории, будут пересажены. Кроме того, в процессе реконструкции скверов Маяковского и Лескова появится возможность провести археологические раскопки.



Изменение облика сквера Ермолова и прилегающих к нему территорий депутаты горсовета поддержали большинством голосов.



По информации первого заместителя главы администрации Орла Олега Минкина, 150 млн рублей, подаренные Сбербанком на благоустройство, будут направлены исключительно на изменение архитектурного облика сквера Ермолова и размещение фонтана. Работы запланированы на 2020 год.



Скверы Маяковского и Лескова, а также вход на Ленинский мост, благоустроят за счет дополнительных средств в рамках программы «Комфортная городская среда».





Артемий Лукьянчиков

19 декабря 2019 года



