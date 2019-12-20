В Верховском районе в пожаре погиб мужчина ЧП произошло в деревне Большой Синковец.





В 01.12 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома. В 04.23 было обнаружено тело мужчины 1970 года рождения. В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 66 квадратных метров, кровля обрушилась. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.



Всего же за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали одиннадцать раз, из них два выезда – на ликвидацию возгораний и девять – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

20 декабря 2019 года



