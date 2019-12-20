В лифте жилого дома обнаружили забытые вещи Взрывоопасных предметов в них не оказалось.





20 декабря в 00.47 сотрудники 1-й пожарно-спасательной части города Орла выезжали на улицу Максима Горького для дежурства. В лифте дома были обнаружены бесхозные пакет и коробка. После обследования, взрывоопасного предмета обнаружено не было.



Всего же за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали одиннадцать раз, из них два выезда – на ликвидацию возгораний и девять – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

20 декабря 2019 года



