Сирота получила квартиру после обращения в прокуратуру Жительница Урицкого района два года стояла в очереди.





Установлено, что заявительница в 2017 году была поставлена на соответствующий учет лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако на момент проведения проверки жилье ей предоставлено не было.



С целью восстановления жилищных прав сироты прокуратурой в суд направлено исковое заявление об обязании администрации Урицкого района предоставить ей благоустроенное жилое помещение.



В настоящее время судебное решение исполнено, жилищные права жительницы района восстановлены.





Орловское Информбюро

20 декабря 2019 года



