В больнице умерла женщина, сбитая днем ранее Травмы оказались несовместимы с жизнью.





Напомним, ДТП произошло вчера утром. Водитель 1995 г.р., управляя автомобилем ГАЗ 2790 при движении задним ходом допустил наезд на пешехода (женщина 1945 г.р.). В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, доставлена в медицинское учреждение, где через несколько часов скончалась.



Всего же за прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 13 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек погиб.





Орловское Информбюро

20 декабря 2019 года



