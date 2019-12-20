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Детский технопарк «Кванториум» начал проводить дни открытых дверей

Наглядно познакомиться с его возможностями и погрузиться в мир IT-технологий могут все школьники Орловской области.


Сегодня там работают 6 научных лабораторий, уже занимаются более 400 мальчишек и девчонок. На дне открытых дверей ребята побывали в каждой из их. Им не только рассказали, чем занимаются юные изобретатели, но и какое оборудование у них на вооружении.

Наталья Марушкина, директор Дворца пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина: «Количество желающих очень большое, дети узнают про «Кванториум» от своих друзей, из Интернет-ресурсов. Конечно «Кванториум» вместить всех не может, поэтому создается резерв деток, которые имеют возможность позаниматься в одном из шести направлений деятельности детского технопарка «Кванториум-Орел».



Оксана Гранн
20 декабря 2019 года
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