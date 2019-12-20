Орловцев приглашают на «Венецианский карнавал» Выставка открывается сегодня в Музее изобразительных искусств.





Открытие – в 15:00. В экспозиции порядка 60 инсталляций. Это и картины с видами Венеции, и, конечно, маски. Посетители выставки смогут увидеть винтажные маски начала XX века, авторские маски итальянских и российских мастеров.





Надежда Невматулина

20 декабря 2019 года



