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Орловские футболисты подвели итоги года вместе с губернатором

На встрече присутствовали игроки «Русичей» 2002 года рождения, а также футболисты ФК «Орел».


В Орле любят и умеют играть в футбол. А успехи наших команд в 2019 году лишь подтвердили это. Так, впервые за 20 лет орловские футболисты 2002 года рождения вышли в четвертьфинал Первенства России, попутно обыграв сразу несколько команд академий команд премьер-лиги. Достижение орловских «Русичей» были отмечено и на прошедшем «Олимпийском балу» - ребята завоевали титул «Лучшая команда года».

В сборной 18-летних футболистов обязательно найдет пополнение и главная команда области - ФК «Орёл». В этом году «зелено-белые» стали шестыми в Третьей лиге и удачно стартовали в Национальной студенческой футбольной лиге - на зимний перерыв орловцы ушли на втором месте.
Артем Лукша, нападающий ФК «Орел»: «На НСФЛ очень хорошо стартовали. Сейчас идем вторыми после первой половины. Постараемся продолжить. Тур в Калининграде следующий, его обязательно нужно выигрывать, брать 9 очков. а дальше посмотрим. Будем бороться за тройку. У ФК «Орёл» сезон получился хороший. Не будем как-то преувеличивать свои заслуги. Место шестое - не третье. Но видно и по игре прибавили, и в командных действиях. Команда стала намного сильнее»

Итоги года футболисты подвели на встрече с губернатором области Андреем Клычковым.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я прекрасно понимаю, что это ваш труд, ваши заслуги, ваши старания. И те цели, которые вы перед собой ставите - вы их понемногу достигаете. Я абсолютно убежден, что та школа футбола, которая была, есть и я убежден будет, является кузницей кадров для многих других, но самое главное - это кузница кадров для орловских возможностей, орловских перспектив»

Зима - время каникул для футболистов - пройдет быстро. Впереди - новые цели, новые достижения, еще больше красивых голов.


Анастасия Дорохова
20 декабря 2019 года
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