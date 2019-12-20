Орловцы смогут подарить 12-летнему Максиму Кузнецову возможность говорить ГТРК «Орёл» и Русфонд продолжают совместную акцию помощи.





В семье Кузнецовых двое детей: Максим и Полина. Девочка – младше. Но у нее есть обязанности - разговаривать с братом. Максим отвечает звуками, а она все прекрасно понимает.



Семья мечтает, чтобы он заговорил и начала ходить. Но у 12-летнего Максима есть лишь шанс научится сидеть и стоять. 75% заболеваний нервной системы у детей появляются в период внутриутробного развития или во время рождения. Максим в эту статистику не попал. Он родился здоровым. Но на 16 день жизни плач перешел в стон, кожа стала серого оттенка. Малышу вызвали скорую.



Татьяна Кузнецова, мама Максима: «Здесь нам ставили последствия перенесенной нейроинфекции. В Москве нам поставили уже ДЦП, как последствие после перенесенной нейроинфекции, гнойного менингоэнцефалита.

Болезнь оставила тяжелые последствия, инфекция практически лишила зрения. Родителям сказали, что прогноз на будущее неутешительный. Но они не отпустили руки. Многочисленные курсы реабилитации результат дали.



Татьяна Кузнецова, мама Максима: «Он слышит, он отвечает звуками и сейчас в данном плане поддержание мышц и общего физического состояния плюс направление на речь»

Научить его дополнительным звукам по новой методике и возможно говорить обещают в столичной клинике, но стоит курс реабилитации - 199 тысяч 430 рублей. Московские врачи подберут и противосудорожную терапию, чтобы снизить число приступов эпилепсии.



Елена Малахова невролог ИМТ (г. Москва): «Есть надежда, что наступит длительная ремиссия, а это позволит проводить полноценное восстановительное лечение, направленное на восполнение отсутствующих навыков»

Читатели газеты "Коммерсант" и сайта "Русфонд" помогут Максиму. Они соберут 158 тысяч 430 рублей. Для того, чтобы начать лечения не хватает еще 41 тысячи. Недостающую сумму могут внести жителей Орловщины. Для этого достаточно отправить на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети» его стоимость 75 рублей. Внести пожертвование можно также через мобильное приложение. Другие способы помощи – на сайте Русфонда.





Анна Вайсергисер

20 декабря 2019 года



