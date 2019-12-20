Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Опробовано на себе. «Доступную городскую среду» сегодня проверяли «инспекторы на колясках».



- Секреты «сладких сундучков». Как выбирать новогодний подарок? Советы специалистов.



- Курсы «юных гениев». В «Кванториуме» - Дни открытых дверей.



- С верой и надеждой на земляков. 12-летнему орловцу нужна наша помощь. Стать добрым волшебником может каждый.



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Вести-Орёл

20 декабря 2019 года



