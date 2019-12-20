В поисках Золушки В субботу артисты театра «Свободное пространство» представят орловским зрителям известную с детства сказку Евгения Шварца.





Мечты о появлении принца на белом коне, со временем не блёкнут и не тускнеют. Желание быть любимой и счастливой, по мановению волшебной палочки превратиться из Золушки в принцессу, потому что ты этого заслуживаешь, остается с каждым поколением девочек, начиная со времен Шарля Перро. Может быть, в театре, эту случается чаще, чем в жизни, но даже роли Принца и Золушки тоже мечта.



Елена Симонова, исполнительница роли Золушки: «Это потрясающе! Это мечта любой девушки! И я счастлива, что мне в таком возрасте удалось прикоснуться к этому»

Андрей Григорьев, исполнитель роли Принца: «Не каждый в этом признается, но каждый хочет быть принцем». Воплотить сказку Евгения Шварца на орловской сцене, помогла уже знакомая взрослым зрителям по постановке «Лес» добрая фея-крестная, по совместительству режиссёр-постановщик Вера Анненкова. Именно она написала всем персонажам замечательные тексты песен, которые понравятся не только детям, но и взрослым. Мы, конечно, вырастаем, а мечты остаются.

Вера Анненкова режиссёр-постановщик: «Мы все в душе немножко Золушки. Мы мечтаем обронить хрустальную туфельку и чтобы нас нашел принц. Великие режиссеры говорили «Да, банально, да сентиментально». Но нет ничего трогательнее этих сентиментальных и банальных вещей, как история о любви, о красоте, о том, что нужно мечтать и все сбывается».

Все персонажи - от короля и свиты, до мачехи и лесника - не только поют, но и танцуют. Завораживает детей и сценография спектакля, и видеомэйкинг - когда вдруг декорации сменяются звездным небом, или на волшебном занавесе появляется настоящая карета запряженная лошадьми.



За эти превращения отвечала художник Клёна Родкевич,художник по костюмам, которые не просто были яркими и выдержанными в духе этой сказки, но и отвечали характеру каждого персонажа. Без магических профессиональных секретов не обошлось.



Клёна Родкевич художник по костюмам: «Конечно это все продумывается заранее и и сочиняется заранее, совместно с режиссером, видеографом, с художником по свету. Но самые главные мои волшебницы - девушки из пошивочного цеха. Все мои придумки живут у меня в голове, а воплощают их реальные люди»

Все новогодние каникулы пройдут в театре под знаком большой мечты, любви, музыки и счастливо обретенной хрустальной туфельки.





Эва Стасюлевич

20 декабря 2019 года



