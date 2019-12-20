На центральной площади Орла свою работу начала праздничная карусель Работать она будет с сегодняшнего дня и до 13 января с 11 до 22 часов.





Инициатором того, чтобы в центре Орла появился любимый многими аттракцион выступил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Праздничные лошадки на Орловщину приехали из Московской области. Цикл карусели - три минуты. Для кого мало, а для кого-то вполне достаточно. В первый день очереди из желающих пока нет. Однако те, кто все-таки прокатился - эмоции испытывают лишь положительные. И уверяют, что придут сюда вновь - с друзьями или родными.



Сергей Вершинин, заведующий аттракционами ГПКиО г. Орла: «Все жители города от мала до велика могут посетить карусель , покататься в свое удовольствие. Единственное ограничение - по весу - 80 кг».





Юлия Опанасюк

20 декабря 2019 года



