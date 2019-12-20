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Насколько «доступная среда» в Орле такой является?

На этот вопрос сегодня отвечали люди, для которых проход в узкие дверные проемы или на высокие ступени чаще всего является задачей повышенной сложности.


По поручению общественного Совета по делам инвалидов, проверяли объекты торговли общественного питания на улице Ленина, Городской парк культуры и отдыха на предмет доступности для этой категории граждан, соблюдения требований «доступной среды». Встреча показала, что пандусы и съезды есть не везде, а в некоторых местах если и есть, то воспользоваться ими без посторонней помощи все равно сложно. По итогам «прогулки» составили перечень замечаний. Результаты обследования огласят на заседании общественного Совета по делам инвалидов.
Александр Востриков, заместитель руководителя Департамента социальной защиты, опеки и попечительства труда и занятости Орловской области: «Из тех объектов торговли, которые мы осмотрели - попасть во многие мы не смогли. Кнопки не работают, везде ступеньки, порожки, впереди зима - погреться нам будет негде».

Екатерина Ларина, жительница г. Орла: «Поднимаясь по пандусу сталкиваешься с проблемой - есть заезд, но отсутствуют поручни, заехать по нему нереально».



Юлия Опанасюк
20 декабря 2019 года
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