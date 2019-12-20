Орловские приставы вышли в торговые центры Там в шаговой доступности каждый может выяснить есть ли у него долги, на которые обращено взыскание.





В течение нескольких часов приставы давали консультации гражданам не только о наличии долга, но и вариантах его погашения. Для этого есть несколько способов, в том числе и оплата на месте через терминал.



Сергей Полохин, начальник отдела организации исполнительного производства УФССП России по Орловской области: «Ситуация с должниками напряженная, на исполнении у судебных приставов за 11 месяцев было 450 тысяч исполнительных производств. 252 тысячи было окончено, но в остатке еще 201 тысяча исполнительных документов, по ним проводится активная работа. Судебные приставы Орловской области традиционно нацелены на фактическое исполнение».

Приставы используют весь комплекс мер принудительного взыскания. В том числе ограничение выезда за пределы страны. На сегодняшний день более 16 тысяч жителей Орловской области имеют статус невыездных. Снять его можно только погасив имеющиеся долги и сделать это лучше заранее.





Юлия Опанасюк

20 декабря 2019 года



