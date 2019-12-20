Андрей Клычков принял участие в селекторном совещании по вопросам незавершенного строительства Оно прошло в режиме видеоконференции с регионами.





Совещание провели Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин и заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко. Участниками видеоконференции стали федеральные министры и руководители субъектов РФ. На совещании обсудили меры, принимаемые федеральными органами исполнительной власти, по выполнению поручений Президента и Правительства Российской Федерации, направленных на сокращение объема и количества объектов незавершенного строительства.





Орловское Информбюро

20 декабря 2019 года



