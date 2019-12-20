В Орле стало больше новых водопроводных труб Завершен первый этап строительства водовода по ул. Высоковольтная от Лужковского водовода до Кромского шоссе.





Подрядная организация уложила 984 метра водовода в сжатые сроки. Общая сметная стоимость строительства объекта составляет 64,5 млн рублей (начало строительства в 2019 году со сроком сдачи в эксплуатацию в 2020 году). Строительство водовода позволит в полном объеме обеспечить необходимый резерв мощностей для обеспечения объектов капитального строительства, подключения новых абонентов на территории перспективной застройки, повышения надежности системы водоснабжения, повышение качества питьевой воды.





Орловское Информбюро

20 декабря 2019 года



