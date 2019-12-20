Меры безопасности в новогодние и праздники будут усилены Из 75 мероприятий новогоднего проекта «Сказки на Девяти Дубах» 11 носят массовый характер.





Так, среди прочего увеличена плотность патрульно-постовых нарядов в местах массового пребывания и отдыха граждан. Уже сейчас площадь Ленина, ул. Ленина, Городской и Детский парки патрулируются двумя круглосуточными нарядами ППС. Для поддержания общественного порядка планируется привлечь сотрудников частных охранных организаций и народных дружинников. Руководящий состав УМВД России по городу Орлу будет дежурить круглосуточно с 21 декабря по 8 января.





Анастасия Дорохова

20 декабря 2019 года



