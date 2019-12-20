Баскетболисты ОрелГУ принимают лидера турнира студенческой лиги ВТБ

В субботу и воскресенье команда опорного университета принимает сборную Малаховской государственной академии физической культуры.



В субботу, 21 декабря матч начнется в 18:30. В воскресенье, 22 декабря игра начнется в 12:00. Игры пройдут на площадке спорткомплекса ОГУ имени И.С.Тургенева, вход свободный.





Анастасия Дорохова

20 декабря 2019 года



