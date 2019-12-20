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Орловский Дворец пионеров им. Гагарина стал центром притяжения юных изобретателей

Технопарк «Кванториум» - площадка, где их самые фантастические идеи могут воплотиться в жизнь.


Каждый здесь найдет занятие по душе. Шесть квантумов дают почти неограниченный простор для творчества в самых разных направлениях. 
 
Руслан Базаров, замдиректора по проектному управлению Дворца пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина: «Они реализуют свои проекты, свои мечты. создают какие-то новые продукты, реализовывать свои проекты. навыки, которые они получают в кванториуме пригодятся им и в реальной жизни».
 
Детский парк «Кванториум» - федеральный проект и в первую очередь направлен на успех каждого ребенка. Он уже стал неотъемлемой частью непрерывного образовательного и профессионального роста школьников.
 
Владимир Агибалов, замруководителя Департамента образования Орловской области: «Главная задача «Кванториума» - это творчество. А «железо», которое приобретено в рамках нацпроекта - не более чем вспомогательный инструмент. Принцип построения взаимодействия с детьми - командный». 
 
Кстати уже есть случаи, когда разработки ребят сделанные в таких кванториумах, нашли применение в производстве. Весь процесс обучения рассчитан на год и состоит из 3 этапов. Многие из тех, кто сегодня заканчивает первую ступень уже готовятся покорять следующие вершины научно-технического прогресса. 
 
Наталья Марушкина, директор Дворца пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина: «Часть этих детей перейдет обучаться на углубленный модуль, часть - будут набраны заново. Запись осуществляется на сайте kvantorium57.ru. Количество участников очень много. дети узнают о «Кванториуме» от своих друзей, из социальных сетей. это очень интересно».
 
Все зимние каникулы во дворце пионеров в технопарке непрерывной чередой будут идти ознакомительные экскурсии, что бы как можно больше ребят узнали о возможностях «кванториума» и смогли сделать выбор на будущее обучение.



Вести-Орёл
20 декабря 2019 года
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