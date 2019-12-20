Орловский Дворец пионеров им. Гагарина стал центром притяжения юных изобретателей Технопарк «Кванториум» - площадка, где их самые фантастические идеи могут воплотиться в жизнь.





Каждый здесь найдет занятие по душе. Шесть квантумов дают почти неограниченный простор для творчества в самых разных направлениях. Руслан Базаров, замдиректора по проектному управлению Дворца пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина: «Они реализуют свои проекты, свои мечты. создают какие-то новые продукты, реализовывать свои проекты. навыки, которые они получают в кванториуме пригодятся им и в реальной жизни». Детский парк «Кванториум» - федеральный проект и в первую очередь направлен на успех каждого ребенка. Он уже стал неотъемлемой частью непрерывного образовательного и профессионального роста школьников. Владимир Агибалов, замруководителя Департамента образования Орловской области: «Главная задача «Кванториума» - это творчество. А «железо», которое приобретено в рамках нацпроекта - не более чем вспомогательный инструмент. Принцип построения взаимодействия с детьми - командный». Кстати уже есть случаи, когда разработки ребят сделанные в таких кванториумах, нашли применение в производстве. Весь процесс обучения рассчитан на год и состоит из 3 этапов. Многие из тех, кто сегодня заканчивает первую ступень уже готовятся покорять следующие вершины научно-технического прогресса. Наталья Марушкина, директор Дворца пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина: «Часть этих детей перейдет обучаться на углубленный модуль, часть - будут набраны заново. Запись осуществляется на сайте : «Часть этих детей перейдет обучаться на углубленный модуль, часть - будут набраны заново. Запись осуществляется на сайте kvantorium57.ru . Количество участников очень много. дети узнают о «Кванториуме» от своих друзей, из социальных сетей. это очень интересно». Все зимние каникулы во дворце пионеров в технопарке непрерывной чередой будут идти ознакомительные экскурсии, что бы как можно больше ребят узнали о возможностях «кванториума» и смогли сделать выбор на будущее обучение.





Вести-Орёл

20 декабря 2019 года



