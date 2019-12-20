В орловском музее изобразительных открылась выставка работ итальянских и российских мастеров

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В орловском музее изобразительных открылась выставка работ итальянских и российских мастеровЭкспозицию назвали «Венецианский карнавал». На выставке представлены различные маски, главные атрибуты знаменитого итальянского праздника.
Тайна их изготовления передается из поколения в поколение. Каждая маска имеет свое имя, олицетворяя характер героя, которому принадлежит. Все они разные и очень эффектные. В оформлении использованы кружева, сусальное золото и ручная роспись.
Эва Стасюлевич
20 декабря 2019 года