В орловском музее изобразительных открылась выставка работ итальянских и российских мастеров Экспозицию назвали «Венецианский карнавал». На выставке представлены различные маски, главные атрибуты знаменитого итальянского праздника.





Тайна их изготовления передается из поколения в поколение. Каждая маска имеет свое имя, олицетворяя характер героя, которому принадлежит. Все они разные и очень эффектные. В оформлении использованы кружева, сусальное золото и ручная роспись.





Эва Стасюлевич

20 декабря 2019 года



