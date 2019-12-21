В Орле сегодня дадут официальный старт новогодним мероприятиям Специально по этому случаю в наш город прибудет Дед Мороз и символ Нового года - Соловей-Разбойник.





Новогодний проект «Сказки на Девяти Дубах» стартует в 15:00 часов с парада-кавалькады. Он пройдет по улице Ленина от здания МФЦ. И в 16:00 на главной площади города дадут официальный старт чреде новогодних и рождественских мероприятий. Дальше праздник перенесется в городской парк.



Организаторы не раскрывают всех подробностей, но обещают, что будет интересно. Кстати, в этом году, у главного зимнего праздника в Орле есть и официальный хештег #9дубов. Фотографии с новогодних мероприятий можно размещать в любой соцсети. Главное - добавить хештег. Чтобы Деду Морозу проще было найти самого активного пользователя.





Надежда Невматулина

21 декабря 2019 года



