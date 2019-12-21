Футболистки ОрелГУ ждут болельщиков на календарную встречу Чемпионата России Соперник - Санкт-Петербургская «Аврора».





Матч начнется сегодня, 21 декабря в 14:30 в спорткомплексе на улице Скворцова. Команда из северной столицы идет на втором месте турнирной таблицы конференции "Запад" Чемпионата России по мини-футболу. Орловчанки – пятые.



Отметим, что команды уже встречались в этом сезоне в рамках Кубка России. Победа в том матче осталась за «Авророй».





Анастасия Дорохова

21 декабря 2019 года



