Орел принимает Всероссийский турнир по греко-римской борьбе Он посвящен памяти заслуженного тренера РСФСР Юрия Кузьминова.





Соревнования состоятся сегодня в спорткомплексе «ОРЛЭКС». В турнире принимают участие 15 команд из разных регионов России. Торжественное открытие – в 14:00.





Анастасия Дорохова

21 декабря 2019 года



