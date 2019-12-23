Сегодня в Орле состоится губернаторская елка На неё приглашены 600 детей.





Это воспитанники интернатов и ребята из многодетных семей, малыши из семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, также школьники, отличившиеся в учебе, творчестве и спорте. Дед Мороз и Снегурочка будут ждать ребят. Для них - игровые площадки и творческие мастерские, интермедия возле новогодней елки, спектакль и, конечно же, сладкие подарки.





Надежда Невматулина

23 декабря 2019 года



