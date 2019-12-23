Орловская полиция продолжает выездные консультации Завтра участковые уполномоченные будут работать в Заводском районе.





Мобильный комплекс легко заметить благодаря специальной маркировке. Сотрудники полиции ответят на вопросы, примут обращения. Помимо этого они ведут профилактическую работу, напоминая жителям о том, как уберечь детей от необдуманных поступков и что делать, если в дом пришли незнакомые люди.



Завтра комплекс будет работать с 16:00 до 19:00 часов в микрорайоне «Новая Ботаника», по адресу: улица Орелстроевская, д.3 .





Надежда Невматулина

23 декабря 2019 года



