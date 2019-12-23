Орловская полиция продолжает выездные консультации

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Орловская полиция продолжает выездные консультацииЗавтра участковые уполномоченные будут работать в Заводском районе.
Мобильный комплекс легко заметить благодаря специальной маркировке. Сотрудники полиции ответят на вопросы, примут обращения. Помимо этого они ведут профилактическую работу, напоминая жителям о том, как уберечь детей от необдуманных поступков и что делать, если в дом пришли незнакомые люди.
Завтра комплекс будет работать с 16:00 до 19:00 часов в микрорайоне «Новая Ботаника», по адресу: улица Орелстроевская, д.3.
Надежда Невматулина
23 декабря 2019 года