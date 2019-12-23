Орловские спортсмены встретят Новый год праздничным балом Сказочное представление пройдет в эту среду, 25 декабря, в зале спортшколы №3.





По сценарию, банда разбойников-гимнастов хотела сорвать бал, но юные спортсмены оказались сильнее. В программе также показательные выступления отделений художественной гимнастики, спортивной, акробатики и акробатического рок-н-ролла.



Начало - в 17:30.





Анастасия Дорохова

23 декабря 2019 года



