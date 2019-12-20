Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Доступная среда ещё остается недоступной. Это доказали «особые проверяющие».

- Поддержка таланта. 250 студентов и аспирантов получат именные губернаторские стипендии.

- Чудо случается, в том числе, и с помощью людей. Максиму Кузнецову нужна помощь земляков.

- В Орел пришел «Венецианский карнавал». Что там за маской?

- Закружилась карусель! В Орле для малышей открыли новый аттракцион.

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Вести-Орёл

20 декабря 2019 года



