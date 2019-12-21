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Сотрудники орловской полиции получили новое жилье

Сегодня был сдан в эксплуатацию 9-этажный жилой дом для сотрудников и ветеранов органов внутренних дел. В торжественном мероприятии принял участие министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.


Владимир Колокольцев поздравил новоселов с получением нового, комфортного жилья. Он отметил, что в Орловской области решению жилищной проблемы сотрудников полиции уделяется большое внимание, для них в Орле построен уже шестой жилой дом. Это позволило предоставить квартиры для 450 сотрудников и ветеранов органов внутренних дел.
«Сейчас 52 семьи получат долгожданные ключи от своего жилья. Отрадно, что квартиры сдаются с полной отделкой в прекрасном современном доме, на благоустроенной территории, где есть все необходимое: детская площадка, зеленая зона, стоянка для автомашин, - сказал Владимир Колокольцев. – Обретение своего жилья для каждого является знаковым, счастливым событием. Сдавая в эксплуатацию этот дом, мы не просто повышаем качество жизни для нескольких десятков семей, но и решаем одну из фундаментальных задач социального роста страны».
Губернатор Орловской области Андрей Клычков поблагодарил орловских полицейских за безупречную службу.
«Сотрудники органов внутренних дел области с честью выполняют все поставленные задачи, внося большой вклад в обеспечение правопорядка, внутренней стабильности и безопасности на территории региона», - подчеркнул глава региона.
Символический ключ от жилого дома строители предали начальнику Управления МВД России по Орловской области Юрию Савенкову. Митрополит Орловский и Болховский Тихон провел чин освящения дома.



Орловское Информбюро
21 декабря 2019 года
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