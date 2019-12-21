В Орле открыли деревню ремесленников В областном центре стартовали Новогодние торжества.





В деревне ремесленников можно получить паспорт путешественника. С паспортом в руках с 21 декабря по 12 января можно отправляться на поиски Новогодних и Рождественских впечатлений.





Анастасия Дорохова

21 декабря 2019 года



