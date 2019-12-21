Футболистки «ОрелГУ – КПРФ» не набрали очков в матче с «Авророй»

За два матча наша команда сумела забить только один мяч.

Это произошло во втором матче с соперницами из Санкт-Петербурга. Автором гола стала Оксана Капустинская. Впрочем, её точный удар не помог орловчанкам набрать очки. Итог матча - поражение со счетом 1:3.



Пятничная встреча этих команд завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей из северной столицы.