Орловский педагог — среди лучших Амчанка Елена Обозова заняла третье место в конкурсе «За нравственный подвиг учителя».





Учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы № 4 города Мценска представила на конкурс работу «Песочная анимация как средство духовно-нравственного воспитания школьников». Всероссийский конкурс в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» проводится Министерством образования и науки Российской Федерации и Синодальным отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви при поддержке аппарата Полномочного представителя Президента в ЦФО. В работах, предоставляемых на конкурс, содержится богатый опыт педагогической практики в области духовно-просветительского и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, приобщения подрастающего поколения к наследию мировой художественной культуры, отечественной истории.





Анастасия Дорохова

22 декабря 2019 года



