В Орле неизвестный водитель сбил пешехода

Полицейские разыскивают очевидцев ДТП.

В субботу 21декабря в 17 часов неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, следовал по ул. Космонавтов в направлении ул. Раздольная и допустил наезд на пешехода 1964 г.р., который двигался по прилегающей территории справа попутно транспортному средству. В результате пешеход с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу им. Н.А. Семашко. После осмотра назначено амбулаторное лечение.

Всего же за прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 22 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области