Баскетболистки ОрелГУ успешно съездили в Краснодар Там наша команда одержала две победы в матчах сезона студенческой Суперлиги.





Первая игра завершилась со счетом 90:54 в пользу орловчанок, вторую игру наша команды выиграла со счетом 54:35. Отметим, что две победы перед зимним перерывом позволили нашей команде продолжить борьбу за лидирующие позиции в конференции "Запад" студенческой Суперлиги. Сейчас баскетболистки ОрелГУ занимают третью позицию. Возобновится сезон для орловчанок в феврале. 3 и 4 февраля наша команда повторно сыграет с краснодарской «Спартой», но уже на своей площадке.





Анастасия Дорохова

23 декабря 2019 года



