Орловские школьники посетили «Ёлку Победы» Предновогодний квест под таким названием прошел в Орловском краеведческом музее.





На этапах квеста школьники должны были угадать песни военных лет, вспомнить авиаконструктора Николая Поликарпова, собрать карту из фрагментов, совершить путешествие в прошлое со старыми фотографиями, а также ответить на вопросы блица. Каждый пройденный этап дарил команде букву, из которой участники должны были сложить ключевую фразу «Родина в сердце, верность в душе!». В конце маршрута школьников ожидал Дед Мороз, который вручил грамоты самым активным школьникам.



Фронтовая "Елка Победы" проводилась в период с 26 декабря 1944 года по 20 января 1945 года в саду «Эрмитаж» в Москве.





Анастасия Дорохова

23 декабря 2019 года



