Двойной подарок орловцам решили сделать на «Радио России. Орёл» Сегодня в нашей студии стартует новогодний проект «Звездные вечера».





Гостями студии станут актеры и композиторы, телеведущие и поэты. А их соведущими - слушатели «Радио России. Орёл». В ноябре в официальной группе РАДИО РОССИИ.ОРЕЛ стартовало голосование. Выбирали и тех, кто будет вести эфир, и тех кто придет в гости.



Сегодня у нас в гостях - Валерий Лагоша - заслуженный артист России, актёр театра «Свободное пространство». Слушать эфир можно будет с 18:20 на частоте 103,2 FM и на нашем сайте, кликнув по иконке в левом верхнем углу.





Надежда Невматулина

23 декабря 2019 года



