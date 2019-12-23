В Орле состоялся Совет ректоров На заседании подвели итоги работы за год и наметили планы на будущее.





326 студентов Орловской области, имеющие статус сироты, получат губернаторскую стипендию. Еще 250 именных стипендий учреждено для талантливых студентов и аспирантов. Говорили на совете и о создании межвузовских студенческих объединений и научных лабораторий, а также патриотической работе. Уходящий год для орловского образования так же был знаковым – в регионе отметили 100-летие высшей школы. Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Событие, которое помимо знаковых торжественных мероприятий было отмечено и целым рядом научных конференций, научных и творческих работ как самого вуза-юбиляра, так и всех вузов, расположенных на территории региона. И безусловно это событие стало еще одним этапом в понимании важности высшего образования в целом».





Артемий Лукьянчиков

23 декабря 2019 года



