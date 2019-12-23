«Сказки на Девяти дубах» пришли в Орёл

Отмечать встречу 2020 года орловцы начали большим шествием по главной пешеходной улице вместе с Дедом Морозом.

Неприятным сюрпризом стала погода. На вопрос о том, где же снег, Дед Мороз пожаловался на слабое здоровье и обещал через год выдать двойную порцию. Впрочем, отсутствие снега, старту праздника не помешало. Началось все с парада-кавалькады. Впереди главные герои Нового года - Дед Мороз с внучками Снегурочками, за ними, хвастаясь талантами, и зазывая народ, юные орловские танцоры и музыканты.

Путь парада пролегал мимо деревни ремесленников. Её «жители» всем желающим раздавали «Паспорта путешественника». Документ рассказывает обо всех ключевых событиях проекта «Сказки на Девяти Дубах» и поможет самым активным получить подарок от Деда Мороза. Праздничная программа, кстати, рассчитана вплоть до Старого Нового года.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «До 12 января, ежедневно, здесь на площадке, жителей и гостей города будут ждать новогодние угощения. Мы обустроили торговые площадки, которые торгуют продуктами питания и сувенирами».

Встречать этот новый год вместе с орловцами будет гость из деревни Девять Дубов - Соловей Разбойник. Он пожаловал на праздник без приглашения, и хотел украсть Новый Год. Но Дед Мороз со снегурочками развеял злые чары и позволил Соловью Разбойнику остаться в Орле на новогодние каникулы.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я хочу пожелать всем жителям Орловской области, всем нашим гостям, друзьям, чтобы все задуманное в этом году исполнялось. Счастья и процветания Орловщине, счастья каждому из вас. С наступающим праздником! И веселого Нового года!»

На все праздники Соловей Разбойник поселился в Волшебном лесу городского парка, для него там возвели логово. И это только начало праздничного проекта «Сказки на Девяти Дубах».