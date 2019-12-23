понедельник 23.12.2019 19:12:40 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

«Сказки на Девяти дубах» пришли в Орёл

Отмечать встречу 2020 года орловцы начали большим шествием по главной пешеходной улице вместе с Дедом Морозом.


Неприятным сюрпризом стала погода. На вопрос о том, где же снег, Дед Мороз пожаловался на слабое здоровье и обещал через год выдать двойную порцию. Впрочем, отсутствие снега, старту праздника не помешало. Началось все с парада-кавалькады. Впереди главные герои Нового года - Дед Мороз с внучками Снегурочками, за ними, хвастаясь талантами, и зазывая народ, юные орловские танцоры и музыканты. 
 
Путь парада пролегал мимо деревни ремесленников. Её «жители» всем желающим раздавали «Паспорта путешественника». Документ рассказывает обо всех ключевых событиях проекта «Сказки на Девяти Дубах» и поможет самым активным получить подарок от Деда Мороза. Праздничная программа, кстати, рассчитана вплоть до Старого Нового года.
 
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «До 12 января, ежедневно, здесь на площадке, жителей и гостей города будут ждать новогодние угощения. Мы обустроили торговые площадки, которые торгуют продуктами питания и сувенирами».
 
Встречать этот новый год вместе с орловцами будет гость из деревни Девять Дубов - Соловей Разбойник. Он пожаловал на праздник без приглашения, и хотел украсть Новый Год. Но Дед Мороз со снегурочками развеял злые чары и позволил Соловью Разбойнику остаться в Орле на новогодние каникулы.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я хочу пожелать всем жителям Орловской области, всем нашим гостям, друзьям, чтобы все задуманное в этом году исполнялось. Счастья и процветания Орловщине, счастья каждому из вас. С наступающим праздником! И веселого Нового года!»
На все праздники Соловей Разбойник поселился в Волшебном лесу городского парка, для него там возвели логово. И это только начало праздничного проекта «Сказки на Девяти Дубах».



Антон Киселёв
23 декабря 2019 года
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.