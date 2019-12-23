Орловчанка завоевала Гран-при конкурса патриотической песни 12-летняя Дарья Скобликова обошла 800 участников.





Результаты конкурса патриотической песни среди детей росгвардейцев, воспитанников кадетских корпусов, школ-интернатов, музыкальных и других образовательных организаций были объявлены в Москве общественно-культурном центре Главного управления Росгвардии.



Награждение лауреатов фестиваля провели начальник Главного управления по работе с личным составом Росгвардии генерал-лейтенант Николай Рябчиков и руководитель Фестиваля, заместитель председателя Совета по культуре при Росгвардии Сабина Цветкова.





Орловское Информбюро

23 декабря 2019 года



