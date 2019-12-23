Жителя Колпнянского района наказали за «простой» земли Ему придется заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.





Специалисты Россельхознадхзора обнаружили несколько участков земли, общей площадью 40 га, которые заросли травой, кустарниками и молодыми деревьями. Выяснилось, что земля не используется уже больше 3-х лет. Собственнику выдано предписание.





Татьяна Напольских

23 декабря 2019 года



