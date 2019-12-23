В Новосиле сгорели две квартиры Пострадавших нет.





ЧП произошло в воскресенье. В результате пожара на втором этаже выгорели две квартиры на общей площади 60 квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.



Всего же за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 18 раз, из них восемь выездов – на ликвидацию возгораний и десять – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

23 декабря 2019 года



