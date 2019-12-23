Дом в Большом Лыково охватил пожар

В результате пожара сгорела кровля дома и веранды, обрушилась деревянная веранда на площади 18 квадратных метров. Внутри дома закопчен потолок на площади 36 квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



Всего же за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 18 раз, из них восемь выездов – на ликвидацию возгораний и десять – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

23 декабря 2019 года



