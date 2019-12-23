Дань памяти герою-земляку отдали жители Новодеревеньковского района

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Память о нем, о других верных сынах Отечества навсегда сохранится в наших сердцах. Это святой долг потомков перед легендарным поколением победителей. Хочу вам сказать, что только в 2019 году в Орловской области нами было открыто 130 памятных досок нашим землякам-героям Советского Союза. Увековечены имена 35 орловцев, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане и Чечне. В 2020 году будет установлено еще 32 мемориальные доски участникам Великой Отечественной и 12-ти участникам локальных войн и вооруженных конфликтов.