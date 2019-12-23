понедельник 23.12.2019 19:12:10 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Дань памяти герою-земляку отдали жители Новодеревеньковского района

На здании Хомутовской средней школы появилась мемориальная доска герою Советского Союза Алексею Панфилову.


Он родился и вырос в Хомутово. В 25 лет был уже командиром авиаэскадрильи, совершил 123 боевых вылета. Звание Героя Алексею Панфилову было присвоено в августе 1945 года. Он был также награжден Орденами Отечественной войны I и II степеней. Двумя Орденами Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и другими наградами.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Память о нем, о других верных сынах Отечества навсегда сохранится в наших сердцах. Это святой долг потомков перед легендарным поколением победителей. Хочу вам сказать, что только в 2019 году в Орловской области нами было открыто 130 памятных досок нашим землякам-героям Советского Союза. Увековечены имена 35 орловцев, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане и Чечне. В 2020 году будет установлено еще 32 мемориальные доски участникам Великой Отечественной и 12-ти участникам локальных войн и вооруженных конфликтов.

Стоит напомнить, что 2020 год объявлен Годом Памяти и Славы. Главным праздником станет 75-летие Великой Победы.


Татьяна Напольских
23 декабря 2019 года
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.