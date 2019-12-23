Дань памяти герою-земляку отдали жители Новодеревеньковского района На здании Хомутовской средней школы появилась мемориальная доска герою Советского Союза Алексею Панфилову.





Он родился и вырос в Хомутово. В 25 лет был уже командиром авиаэскадрильи, совершил 123 боевых вылета. Звание Героя Алексею Панфилову было присвоено в августе 1945 года. Он был также награжден Орденами Отечественной войны I и II степеней. Двумя Орденами Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и другими наградами.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Память о нем, о других верных сынах Отечества навсегда сохранится в наших сердцах. Это святой долг потомков перед легендарным поколением победителей. Хочу вам сказать, что только в 2019 году в Орловской области нами было открыто 130 памятных досок нашим землякам-героям Советского Союза. Увековечены имена 35 орловцев, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане и Чечне. В 2020 году будет установлено еще 32 мемориальные доски участникам Великой Отечественной и 12-ти участникам локальных войн и вооруженных конфликтов.

Стоит напомнить, что 2020 год объявлен Годом Памяти и Славы. Главным праздником станет 75-летие Великой Победы.





Татьяна Напольских

23 декабря 2019 года



