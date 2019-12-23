Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- К новому году - в подарок квартиру. В Орле сдали «ведомственное жилье» для сотрудников полиции.



- Современные реалии - новые профессии. Как соответствовать требованиям рынка - обсудили в администрации области.



- В памяти потомков прописано - золотыми буквами. На фасаде Хомутовской школы открыли мемориальную доску Герою - земляку Алексею Панфилову.



- Гость - по вашему заказу. Сегодня на «Радио России. Орёл» начинаются «Звездные вечера».



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл

23 декабря 2019 года



