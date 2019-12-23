Рынок труда на Орловщине нуждается в профессиональных кадрах Тему обсудили на аппаратном совещании у главы региона.





Один из вариантов - работать на перспективу, то есть думать на 5 лет вперед. Так в 2019 году в регионе уже были введены новые специальности.



Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Это «Специальное дошкольное образование», «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Оператор связи», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». В 2019 году количество бюджетных мест по программам среднего и профессионального образования и сохранилось на уровне 2018 года и мы значительно превысили числа приема на внебюджетную основу».

Так же на совещании отметили тенденцию снижения числа желающих учиться в районных отделениях техникумов и колледжей. Большинство ребят предпочитают получать специальность в больших городах. По прежнему в топе у абитуриентов такие профессии как медик, педагогический работник, строительный профиль и сфера услуг. В этом году в техникумы и колледжи поступило почти 4 тысячи 200 человек.





Анна Вайсергисер

23 декабря 2019 года



