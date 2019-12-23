Орловские полицейские получили подарок к Новому году 52 семьи стражей порядка получили ключи от новых квартир в только что построенной многоэтажке.





Новая 9-этажка по адресу Гайдара 49 в Орле имеет все шансы на то, чтобы стать самым безопасным домом в регионе. Потому что больше полусотни квартир займут семьи полицейских. Майор внутренний службы Алевтина Андрюсова, которая скоро станет счастливым новосёлом, все 18 лет службы вместе с супругом ютилась на 18 квадратных метрах в общежитии. Год назад она узнала что началось строительство нового дома для стражей порядка.



Алевтина Андрюсова, майор внутренней службы, начальник Культурного центра УМВД РФ по Орловской области: «Была надежда, что я должна попасть. И вот моя мечта сбылась. Я попала. У меня двухкомнатная квартира в этом доме. Я очень счастлива. У меня сын военный, живет отдельно. Но мы с мужем, я думаю, будем принимать здесь внуков».

Квартиры, современные и комфортабельные, готовы для проживания - есть газовые плиты, проведена вся сантехника, окна с двойным стеклопакетом, двери металлические. Подъезды оборудованы пандусами, во дворе детская площадка и парковка. Ведь для тех, кто всё своё время отдаёт службе важно иметь надёжный тыл, быть уверенным в завтрашнем дне, и знать что семья ни в чём не нуждается.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы с вами должны сделать все, для того, чтобы регион действительно жил спокойно. Чтобы уровень преступности уменьшался, а показатели наши с вами увеличивались. и сегодня мы одни из немногих, кто может сказать, что практически полностью выполнена задача по обеспечению жильем сотрудников органов внутренних дел».

Владимир Колокольцев, Министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции Российской Федерации: «В регионе жилищной проблеме уделяется большое внимание. Для органов внутренних дел в регионе построен уже шестой такой объект, что в общей сложности позволило предоставить жилье для 450 наших сотрудников и ветеранов. И сейчас 52 семьи получат долгожданные ключи от своего жилья».





Антон Киселёв

23 декабря 2019 года



