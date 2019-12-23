«Маска, я тебя знаю?» В Орловском музее изобразительных искусств открылась выставка 70 масок работы итальянских и российских мастеров.





Еще в 18 веке маски начали приобретать такую популярность в Венеции, что ими стали откровенно злоупотреблять. И под их прикрытием жители Венеции довольно часто бесчинствовали. Да так, что Наполеон специальным указом запретил карнавалы, и возродили его ради туристов только 40 лет назад. Благодаря открытию выставки орловцы тоже могут принять в нем участие.



Светлана Четверикова, директор музея изобразительных искусств: «Карнавал у нас ассоциируется именно с Новым годом. И нам очень приятно, что именно в этот период мы представляем выставку в своих экспозиционных залах. И мы надеемся, что все что ее сопровождает: мастер-классы, это возможность сфотографироваться в маске, посмотреть фильм - все это создаст то настроение, которое мы ждем от наших зрителей».

Одинаковых масок вы не встретите, потому что нет и не было их массового производства. Они всегда выполняются вручную: в специальную форму закладываются проклеенные листы бумаги, разглаживаются, сохнут, а потом начинается процесс украшения, и появляются на свет «дамы», «джокеры» «капитаны», «баута». Среди самых известных «Чумной доктор». Это длинноносая маска, рожденная эпидемией чумы. В ее носик капали эфирное масло, чтобы убить инфекцию.



Карнавал в Венеции - грандиозное костюмированное шествие, которому больше 1000 лет. А следовательно, это огромный пласт истории, который очень легко понять через маску. Почему та или иная появилась на свет, кто и как их носил, почему в некоторых масках нельзя было разговаривать, как маски из «комедии дель арте» присоединились к карнавальным. Об этом и многом другом, вы и узнаете на этой выставке. Продлится она до 9 февраля 2020 года.





Эва Стасюлевич

23 декабря 2019 года



