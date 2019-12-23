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В эти дни наш город стал центром притяжения красоты и грации

В Орле проходят Всероссийские соревнования по спортивной акробатике на кубок заслуженного тренера России Клавдии Наумовой. В нем принимают участие 300 спортсменов со всей страны.


Весь год акробаты со всей России оттачивают свое мастерство в залах, чтобы уже по сложившейся традиции в конце декабря встретиться вместе в Орле.

Ирина Никитина исполнительный директор Федерации спортивной акробатики России: «Акробатика она у нас скачек дала очень большой, дети маленькие выполняют такие элементы, которые я выполняла будучи взрослым спортсменом , раньше тройное сальто было уникум ,то сейчас по три - четыре сальто делают в одном упражнении спортсмены».

В этом году 300 участников от Магадана до Москвы вышли на ковер чтобы продемонстрировать свое акробатическое мастерство. Виновница торжества отмечает «Та, в честь которой уже 29 лет проходит кубок -делится , участники ее восхищают .А для орловских акробатов этот год был особенно насыщен - они заработали около около ста медалей , большинство из которых золотые, 6 из них выполнили нормативы мастеров спорта

Хозяева турнира - орловские спортсмены отмечают, что секрет мастерства - каждодневные тренировки и слова тренера, который он им говорит за минуту до выхода на ковер.

За практически 30-летнюю историю соревнований цели не меняются - подвести итоги спортивного года , сделать выводы , и построить смелые планы на будущее.

Владимир Просветов старший тренер юношеской сборной России по спортивной акробатике (г.Москва): «В этих соревнованиях хотели бы участвовать и спортсмены из дальнего. Поэтому сейчас мы ставим вопрос о возможности сделать турнир международным»

23 декабря заслуженный тренер России Клавдия Наумова отмечает день рождения с теми кому вот уже более 50 лет она отдает сердце и душу


Юлия Опанасюк
23 декабря 2019 года
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