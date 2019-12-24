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В Орле объявлен открытый всероссийский градостроительный конкурс

По его итогам территория может быть благоустроена в рамках конкурса, проводимого Минстроем.


В Орле объявлен открытый всероссийский конкурс на лучшую концепцию развития литературно-рекреационной зоны. Благоустройство может быть осуществлено в рамках новой номинации конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, проводимого Минстроем России.

На территории литературно-рекреационной зоны располагаются 27 объектов культурного наследия. При разработке концепции благоустройства все требования соответствующего законодательства должны быть строго соблюдены. После завершения благоустройства территория должна стать точкой притяжения туристов.

Конкурс продлится в два этапа. На первом - он продлится до 27 декабря - будет осуществляться приём заявок. На втором будут приниматься конкурсные предложения. Представить своё можно до 27 января 2020 года. Победитель Конкурса станет известен в феврале, он будет награждён премией в размере 400 000 рублей.


Артемий Лукьянчиков
23 декабря 2019 года
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