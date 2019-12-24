Автопарк регионального МЧС пополнился Сегодня на площади Ленина вручат ключи от 3-х автоцистерн и одного крана.





Спецтехника приобретена на средства областного и федерального бюджетов. После этого пройдут учения по тушению пожара. Местом проведения станет гостиница «Русь». Затем уже в здании администрации области подведут итоги работы чрезвычайного ведомства и наметят планы на 2020 год. Водителям, чей путь сегодня пролегает через центр города, следует выбирать пути объезда. До 16-ти часов парковка и движение будут запрещены.





Надежда Невматулина

24 декабря 2019 года



