Двое орловцев стали жертвами интернет-мошенников Онлайн покупки обернулись для них потерей денег.





Полицейские установили личности подозреваемых. В первом случае мужчина заказывал через Интернет толщиномер краски автомобиля. Орловец перевел продавцу деньги, но товар так и не получил. Оперативники нашли виновного. Им оказался 34-летний житель областного центра. Второй жертвой стала орловчанка, которая намеревалась обновить гардероб онлайн. В итоге - схема та же - деньги лже-продавец получил, но на связь больше не вышел.





Орловское Информбюро

24 декабря 2019 года



